Stephen Sondheim, criador de musicais da Broadway, morre aos 91 anos

Metrópoles - Stephen Sondheim, um dos nomes mais importantes dos musicais da Broadway, morreu aos 91 anos de idade. Ele venceu o Oscar com a música Sooner or Later (I Always Get My Man), cantada por Madonna no filme Dick Tracy e foi coautor de West Side Story. Segundo o The New York Times, a morte foi anunciada pelo advogado e amigo F. Richard Pappas.

O motivo da morte não foi revelado. Em West Side Story, musical montado pela primeira vez em 1957, o autor contou a história de um amor impossível por conta de duas gangues rivais e mudou a história dos estúdios dos Estados Unidos. A produção ganhou uma reprodução no filme Amor, Sublime Amor (1961). Protagonizada por Natalie Wood, a produção venceu dez Oscars.

