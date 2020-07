STF notifica deputado Bolsonarista em ação movida por Caetano Veloso

Ministra do STF Rosa Weber deu um prazo de dez dias para que o deputado federal bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS) explique as acusações de que o cantor e compositor Caetano Veloso receberia dinheiro para apoiar os governos do PT edit

247 - A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber deu um prazo de dez dias para que o deputado federal bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS) explique as acusações feitas contra o cantor e compositor Caetano Veloso durante um debate na Globonews. Na ocasião, Bino Nunes acusou Caetano e o também músico e compositor Chico Buarque de receberem dinheiro para apoiar os governos do PT.

Durante o programa, exibido no último dia 20, o parlamentar disse que "antigamente, só se incentivava a cultura com seus apaniguados" e que "se dava dinheiro ao Chico Buarque da vida, ao Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados, para apoiarem o governo.

No pedido de explicações, Caetano Veloso pontuou dez questões que deverão ser respondidas por Bibo Nunes como o que ele exatamente quer dizer com 'apaniguados, quem seriam os tais 'apaniguados' do Governo, além de detalhar o que em que consiste a expressão 'dar dinheiro' utilizada por ele.

Chico Buarque também foi à Justiça pro causa das declarações de Bibo Nunes e ajuizou duas ações contra ele na esfera cível.

