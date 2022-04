Taís Araújo: 'o Brasil é racista e cínico'

A atriz está no elenco de um filme que estreia nos cinemas nacionais na próxima semana e tem como tema o racismo e a luta contra a discriminação edit

247 - Integrante do elenco do filme Medida Provisória, que estreia a partir da próxima quinta-feira (14) nos cinemas nacionais, a atriz Taís Araújo alertou para a importância da luta contra o racismo no Brasil.

"O Brasil é racista e cínico, né? Pois insiste em dizer que não. É curioso, porque durante algum tempo a gente se dizia um país miscigenado e tinha orgulho. Só que na prática essa riqueza é desperdiçada, as pessoas são encaradas de forma muito desigual", afirmou a artista em entrevista à revista Veja.

"O Brasil parece um adulto que se recusa a crescer. Porque tem dificuldade de olhar para suas feridas, de se autocriticar. E aí cai nessa — não tem outra palavra — desgraça que o país virou", complementou.

No filme, a atriz interpreta uma personagem que simboliza a luta antirracista, a médica Capitu e, junto do namorado, Antônio (Alfred Enoch), faz um movimento de resistência contra uma lei fictícia que pretende despachar os negros para a África.

Será o primeiro longa com direção do ator e marido de Taís, Lázaro Ramos.

