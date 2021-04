Tata Werneck diz que Paulo Gustavo está ‘melhorando muito’

Questionado por uma internauta nas redes sociais, a apresentadora respondeu que o ator, internado com Covid há um mês, “está melhorando muito” edit

247 - A apresentadora Tata Werneck disse pelas redes sociais na noite deste sábado (24) que o estado de saúde do ator Paulo Gustavo está “melhorando muito”.

Questionado por uma seguidora sobre o estado do ator, Tata respondeu: “O Paulo está melhorando muito, graças a Deus, a Jesus amado e aos médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente. Está realmente chegando até ele”.

Com Covid-19, o humorista está internado no Rio de Janeiro desde o dia 13 de março. O último boletim médico foi divulgado à imprensa no dia 19 de abril e informou que não surgiram novas complicações.

“Felizmente, não surgiram novas complicações nos últimos quatro dias. O quadro clínico do paciente, embora ainda preocupante, é de estabilidade, com alguns sinais mais evidentes de recuperação das funções pulmonares. Também verificamos boa responsividade aos pequenos estímulos. Ainda há necessidade de mantermos a ECMO, assim como a ventilação mecânica", diz a nota.

