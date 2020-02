Temer, que chegou ao poder pelo golpe, disse que não gostou do documentário de Petra

"As imagens são reais, [o documentário é] muito bem fotografado, muito bem produzido, entretanto, há uma postura político-partidária e pessoal que retira a credibilidade do filme", disse oTemer edit

247 - O golpista Michel Temer, que já admitiu em entrevista que houve um golpe contra a presidenta eleita Dilma Roussef, disse que não gostou do filme de Petra Costa, o Democracia em Vertigem candidato ao Oscar de melhor documentário.

Em entrevista à Folha, Temer afirmou que a obra estava mais para ficção do que para realidade. "As imagens são reais, [o documentário é] muito bem fotografado, muito bem produzido, entretanto, há uma postura político-partidária e pessoal que retira a credibilidade do filme", disse o líder do MDB em comunicado.

Para Temer, "ela [Petra] trabalha com uma visão equivocada do Estado de Direito e não com uma visão jurídico-constitucional. Aproxima-se mais de ficção do que documentário".

O publicitário Elsinho Mouco, marqueteiro do emedebista, prepara o filme “Trama contra a Democracia” com o objetivo de se contrapor ao "Democracia em Vertigem".

No documentário, Temer é apontando como um dos artífices da derrubada de Dilma. Ele se aliou ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB), para dar um golpe em Dilma.