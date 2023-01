Terrorista irá explodir personagem de Cassia Kis em novela

A cena de terror marcará uma reviravolta no folhetim e está prevista para ser exibida no capítulo 100 edit

247 - Travessia vai ter um ato terrorista que deixará os personagens de Cassia Kis e Humberto Martins em estado grave em um hospital. A autora Gloria Perez vai fazer suspense sobre quem é o autor do atentado que os dois sofrerão. Uma bomba será colocada no carro do empresário, e o veículo voará pelos ares com a explosão na novela das nove da Globo. As informações são do portal Notícias da TV.

A cena de terror marcará uma reviravolta no folhetim e está prevista para ser exibida no capítulo 100, no ar em 2 de fevereiro. Todos vão deduzir que Moretti (Rodrigo Lombardi) é o assassino, mas ele se desesperará e chegará a jurar que não tem nada a ver com o crime.

