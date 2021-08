The Offspring demite baterista por recusa de tomar vacina contra covid-19

247 - O baterista Pete Parada foi demitido da banda The Offspring, com quem toca desde 2007, por conta de sua recusa em tomar a vacina contra a covid-19. O músico comunicou sua saída do grupo, que lançou o álbum Let the Bad Times Roll em abril, pelo Instagram. A informação é do portal Omelete.

No seu texto, Parada atribuiu a recusa da vacina a uma condição imunológica rara chamada Síndrome de Guillain-Barré, em que a degeneração das células nervosas do corpo pode levar à paralisação de várias funções motoras.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o agravamento da Síndrome de Guillain-Barré é um efeito colateral raríssimo de apenas algumas vacinas contra o coronavírus, especificamente aquelas produzidas através do adenovírus, como AstraZeneca e Janssen. Incidências menores do que 0,001% de casos de Guillain-Barré foram detectadas em aplicações de ambas as vacinas nos EUA e na União Europeia.

