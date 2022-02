Tico Santa Cruz reage a deboche de Digão do Raimundos sobre saúde mental: “canalhice”

Apoie o 247

247 - O músico Tico Santa Cruz anunciou na última sexta-feira (18) que deixaria suas contas no Twitter e Facebook por receber muitos ataques e mensagens de ódio. “Me retirei temporariamente do Facebook e do Twitter por uma questão de saúde mental”, relatou, em um texto publicado no Instagram.

“Procurei um médico – como todos devemos fazer – e estou em processo terapêutico. Vou manter essa rede com conteúdos leves e meus trabalhos para que – quem gosta de mim – possa saber das atividades profissionais”, detalhou Tico.

“Mas não me surpreende em nada, a quantidade imensurável de ataques, crueldade, incentivo à suicídio e crimes cometidos por pessoas que se dizem ‘cidadãos de bem’ – nada justifica esse comportamento doentio. A nossa sociedade está apodrecendo – as redes sociais ajudam muito intensificando o comportamento de manada”, continuou.

Neste sábado (19), Digão, da banda Raimundos, sem citar Tico, debochou do tema em uma postagem feita também no Instagram: "Bom dia para quem trabalha e não precisa sair de rede social por problema de saúde mental".

Vocalista da banda Detonautas, Tico costuma se posicionar politicamente nas redes sociais, sempre como oposição às políticas de Jair Bolsonaro. Já Digão nega ser apoiador de Bolsonaro, mas é declaradamente antilulista. Tico já se referiu a Digão como um “roqueiro reaça”.

