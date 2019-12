Tico Santa Cruz sobre 1º ano de Bolsonaro: ‘Governou para ricos e bancos’

Vocalista da banda Detonautas, Tico Santa Cruz afirma que Jair Bolsonaro está governando "para os Ricos. Para os Bancos. Para os Militares. Para as Igrejas neopentecostais. Para o mercado financeiro. Para o Setores do Agropecuários. Para garimpeiros, grileiros. Para grupos privados de educação e saúde" edit

Blog do Esmael - O músico e escritor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, fez um balanço do primeiro de Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Para o compositor, o governo se caracterizou por representar os ricos, os bancos, os militares e as igrejas neopentecostais.

“Bolsonaro está fazendo um excelente governo para aqueles com quem ele se comprometeu nos bastidores”, criticou.

Tico Santa Cruz lista entre os interesses e lobbies econômicos representados pelo governo Bolsonaro os grupos privados de saúde e educação, bem como o agronegócio, mercado financeiro, garimpos e grilagem de terra.

Segundo o vocalista do Detonautas, o presidente Bolsonaro está sendo “coerente” com o que se propôs e fiel aos grupos econômicos que o ajudaram a chegar no poder, e só deve satisfações a eles.

Leia a íntegra da opinião de Tico Santa Cruz:

Passei o ano todo e não falei NADA sobre o Presidente eleito Jair Bolsonaro.

Então, vou deixar esse pequeno texto sobre minhas impressões de seu Governo em 2019.

Vamos lá.

Bolsonaro está fazendo um EXCELENTE Governo para aqueles com quem ele se comprometeu nos bastidores.

Tendo em vista que não apresentou nenhum projeto publicamente ao longo das eleições e não participou dos debates finais, logo deixou uma página em branco.

Para quem BOLSONARO está governando?

Para os Ricos. Para os Bancos. Para os Militares. Para as Igrejas neopentecostais. Para o mercado financeiro. Para o Setores do Agropecuários. Para garimpeiros, grileiros. Para grupos privados de educação e saúde.

E para outros que prefiro não mencionar por uma questão de segurança.

Pergunte a estes setores se eles estão insatisfeitos. Mesmo com todas as falas e polêmicas (muitas propositalmente usadas para cortina de fumaça) o plano oficial ao qual Bolsonaro serve vem sendo realizado com enorme sucesso.

O restante que não faz parte desses que foram mencionados acima, ou não entenderam nada ou estão com vergonha de voltar atrás ou acham que fazem parte de alguma forma dos privilegiados.

Em suma, para quem tem muita grana a BOLSA bateu recordes incríveis esse ano. Excelente para quem colocou seus recursos financeiros no jogo.

A economia deu sinais de melhora?

Talvez sim… tendo em vista o buraco que jogaram o Brasil depois da eleição de 2014, é como se você estivesse enterrado até os cabelos e de repente te puxassem um tantinho pra cima e agora você está enterrado até a testa.

Gasolina, diesel, gás de cozinha, carne…

Dólar passando de 4 reais… nada que afete quem tem dinheiro.

Pra quem estava desempregado, um emprego informal tá valendo muito! A percepção é positiva. Quem precisa de direitos quando não tem como se sustentar?

Bolsonaro é fiel aos GRUPOS que o ajudaram a chegar no poder, e só deve satisfações a eles.

Enquanto for útil a estes grupos, pode ter a quantidade de denúncias de corrupção em sua família ou entre seus ministros, que pouco abalará seu mandato.

Esse foi o Governo de BOLSONARO em 2019.

Coerente com o que se propôs.

O resto é resto.