Tim Maia ganha documentário

247 - Diretor de "O Canto Livre de Nara Leão", "Uma Noite em 67" e "Narciso em Férias", sobre Caetano Veloso, Renato Terra vai fazer uma série documental sobre Tim Maia (1942-1998), em parceria com Nelson Motta. O filme "Vale Tudo com Tim Maia" tem estreia prevista para o GloboPlay a partir do dia 28 de setembro, de acordo com a coluna F5, na Folha de S.Paulo.

São três episódios com o objetivo de colocar Tim Maia narrando sua trajetória. Pesquisas resgataram entrevistas raras, muitas delas inéditas, shows exclusivos e filmagens caseiras para retratar o cantor de uma forma mais original. O filme teve a colaboração de Carmelo Maia, filho de Tim.

"Trouxemos a personalidade irresistível do Tim Maia para ser protagonista absoluta", disse Renato Terra. "Não há outros depoimentos, análises ou especialistas. A série é um mergulho no jeitão do Tim, e Tim é hilário. E, ao abrir mão de didatismos, conseguimos espaço para os shows com sucessos praticamente completos. Considero ‘Vale Tudo com Tim Maia’ um stand up documental dançante", complementou.

"Vale Tudo com Tim Maia" tem supervisão artística de Monica Almeida e Pedro Bial, produção de Anelise Franco e direção de gênero de Mariano Boni. A produção é do Conversa.doc, núcleo de documentários do Conversa com Bial.

