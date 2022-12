'Todos que foram defenestrados pelo bolsonarismo voltarão ao lugar de heróis', diz futuro presidente da Fundação Palmares

Apoie o 247

247 - O mestre em direito público, presidente do Olodum e futuro presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues, diz que terá como missão recuperar a biblioteca da instituição, trazer de volta as personalidades que foram alvo da guerra cultural promovida pelo bolsonarismo e reconstruir as bases da fundação.

“A fundação lida com conhecimento e ele não é de esquerda ou de direita, de uma religião ou outra. É um acervo de conhecimento. Nos cabe é conservar”, disse Rodrigues ao jornal O Globo.

“Temos a tarefa de reerguer a fundação dentro das principais ideias do presidente Lula e da líder Margareth Menezes [futura ministra da Cultura]: esperança, objetividade e ação cultural na prática”, afirmou Rodrigues. Ainda segundo ele, “o primeiro passo é a restauração do espaço físico. A fundação precisa ficar num lugar decente e que represente os 100 milhões de afrobrasileiros. Em seguida, vêm as definições e as políticas sobre do que Palmares vai tratar. Várias atribuições serão comandadas pelo Ministério da Cultura como um todo. A Palmares poderá focar nas ações que são fundamentais: mulheres, juventude, combate à pobreza e fortalecimento da nossa riqueza cultural”.

“A história brasileira é feita por índios, negros e brancos. Todos que foram defenestrados da Fundação Palmares, além de ganharem desagravo, voltarão ao lugar de heróis do povo brasileiro. Seja na música, na cultura, estejam vivos ou não. Isso não tem nem discussão. A ideia é fazer uma homenagem coletiva àqueles que sofreram ofensas. Martinho da Vila está com mais de 80 anos, é embaixador da nossa cultura. Benedita, Pelé... E Zumbi também voltará a ter representação”, assegurou.

