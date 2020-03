Tom Hanks e esposa testam positivo para coronavírus

247 - O ator Tom Hanks anunciou nesta quarta-feira, 11, que ele e sua esposa, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus.

"Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo", escreveu Hanks pelo Twitter.