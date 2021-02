Tom Morello, do Rage Against the Machine, anuncia podcast

247 - Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine, irá colaborar com a plataforma de streaming SiriusXM em um novo podcast.

O acordo também prevê a criação de novos canais de música e um programa semanal.

O novo podcast deve explorar a conexão da música de Morello com seu ativismo político.

"Quando a combinação certa de ritmo e rima atinge uma enorme multidão ou é transmitida através de um fone de ouvido, pode fornecer uma faísca para a ação ou um bote salva-vidas para a sobrevivência. A música É IMPORTANTE. E estou ansioso para infligir aos ouvintes a música que importa para mim", disse o guitarrista, conforme reportado na Cision PR Newswire.

