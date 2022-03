Tom Morello manda recado racistas e fascistas que ouvem Rage Against the Machine: "música é contra vocês"

Apoie o 247

247 - Um dos principais guitarristas e compositores do Rock político das últimas décadas, Tom Morello, do Rage Against the Machine, criticou as pessoas que se incomodam com seu posicionamento político de esquerda em um quadro de perguntas e respostas do Metal Hammer.

“Tenho vários pensamentos. Uma é que você não aciona uma isenção de liberdade de expressão quando pega uma guitarra, esse direito permanece intacto”, destacou.

“As pessoas que se ofendem com [minhas opiniões sobre] política no Twitter ou Instagram, por favor, saibam que é porque você não era inteligente o suficiente para saber sobre o que era a música que você estava ouvindo todos esses anos”, alfinetou o guitarrista.

“De nada pela música, mas se você é um supremacista branco ou um protofascista, essa música não é escrita para você – é escrita contra você”, afirmou.

