Tratamento de Nicette Bruno tem resultado "muito positivo", diz Beth Goulart, filha da atriz

247 - A atriz Beth Goulart, filha da também atriz Nicette Bruno, contou à Patrícia Kogut, do jornal O Globo, que a mãe, internada com Covid-19, está bem, consciente e que seu tratamento tem dado bons resultados.

"O médico vai tentar hoje tirar a ventilação não invasiva para ver se ela consegue respirar só com o oxigênio. Sabemos que temos uma batalha pela frente. Vamos continuar com a corrente de pensamento positivo. Se Deus quiser, ela sairá vitoriosa, com saúde. A ventilação não invasiva tem um resultado muito positivo, mas precisa ser feita no CTI. Ela está consciente. Só precisaria ser sedada se fosse intubada. Ela vem sendo monitorada, cuidada, como tem que ser. Não vai sair amanhã. É um processo de recuperação. Sabemos que é uma doença invasiva, mas os médicos estão sendo maravilhosos, muito carinhosos. Creio na ciência, mas também na força da fé e no amor para curar. É muito aflitivo para a família, que fica sem poder fazer nada, e para o doente, que fica sozinho lá. Então, por esse pensamento positivo a gente vai transmitir força para ela. Cada dia é um dia. Se ela tiver essa força interior, essa energia de vida, ela vence. Deus tudo pode. A gente tem que confiar no poder superior", disse.

Beth relatou que a mãe contraiu o coronavírus em um encontro com um familiar. "Mamãe ficou muito protegida durante dez meses. Coloquei numa redoma. Mas as coisas acontecem quando a gente menos espera. Um parente foi visitá-la e não sabia que estava doente".

O conhecimento liberta. Saiba mais