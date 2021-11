Três anos após incêndio, tem início obra de reconstrução do Museu Nacional, no Rio de Janeiro

Apoie o 247

Clube de Economia

Brasil de Fato - Foram necessários três anos e dois meses para que o Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, começasse a ter o seu prédio reconstruído. A instituição foi atingida por um incêndio em setembro de 2018 e, desde então, vem tentando obter recursos financeiros para se reerguer.

A obra de reconstrução da fachada e do interior do prédio teve início nesta sexta-feira (12) e contou com a presença do secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo. A previsão é que a reabertura ao público ocorra em 2026.

A expectativa é que a fachada do prédio esteja recuperada até 7 de setembro de 2022, ano de bicentenário da Independência do Brasil e quando ocorrerão comemorações pela data.

PUBLICIDADE

Os sucessivos atrasos para a recuperação do prédio, que ficou destruído após seis horas de incêndio no dia 2 de setembro de 2018, são decorrentes da falta de verba. Até agora, a instituição arrecadou 65% dos R$ 385 milhões necessários para a reconstrução, boa parte vindo da Vale e do BNDES.

Residência de João VI a partir da chegada da família real ao Brasil, em 1808, o prédio se converteu no maior museu de história natural e antropológica da América Latina. Com o incêndio, porém, foram perdidos cerca de 85% dos 20 milhões de itens de coleções de biologia, botânica, arqueologia, geologia, paleontologia, zoologia, etnologia e antropologia.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE