Troy Kotsur é o primeiro ator surdo a ser indicado ao Oscar

Metrópoles - Troy Kotsur (foto em destaque) entrou para a história como o primeiro ator surdo a ser indicado ao Oscar, principal premiação de cinema do mundo. O artista concorre na categoria de Melhor Ator Coadjuvante pelo filme No Ritmo do Coração.

Ele concorre ao lado de Ciarán Hinds (Belfast), Jesse Plemons (Ataque dos Cães), J.K. Simmons (Apresentando os Ricardos) e Kodi Smit-McPhee (Ataque dos Cães).

