TV aberta perdeu quase metade do público em 20 anos

247 - Dados exclusivos de audiência medida pela Kantar Ibope Media mostram que, ao longo dos últimos 20 anos, emissoras abertas perderam público em grandes volumes. As TVs sofrem dura concorrência de outras mídias, como internet e streaming.

Os números mostram que RedeTV e o SBT são os canais abertos que mais perderam telespectadores nos últimos 20 anos (século 21). Elas penderam, respectivamente, 57% e 52% em participação no total de TVs ligadas no mercado nacional nas 24 horas do dia.

A Globo já perdeu, desde 2001, cerca de 1 em cada 3 telespectadores. A análise dos pontos de audiência, mostra a perda de poder da emissora: em 2001 sua média nas 24 horas do dia em rede nacional era de 20,5 pontos. Hoje essa média é de 15,3 pontos.

Já a Band perdeu cerca de 37% do público no século 21.

