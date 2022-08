Ucrânia diz que Roger Waters fez 'ataque à sua integridade territorial' por comentário sobre Crimeia

Ucranianos interpretaram as observações do músico sobre a Crimeia como "um ataque à integridade territorial da Ucrânia" edit

TASS - Roger Waters, um dos fundadores da banda de rock britânica Pink Floyd, foi incluído na lista de pessoas indesejáveis pelo famoso website ucraniano Mirotvorets (Peacemaker) por causa das suas declarações sobre a Crimeia.

O website publica os dados de indivíduos que as autoridades ucranianas vêem como inimigos do país.

De acordo com uma declaração no website, os seus administradores interpretaram as observações do músico sobre a Crimeia como "um ataque à integridade territorial da Ucrânia".

O website cita a declaração de Waters que os administradores consideram "ameaçar a segurança da Ucrânia": "Sei que o Sevastopol é muito importante para a Rússia e para os russos. Há muitos tratados e documentos ao abrigo dos quais a Rússia tem todos os direitos sobre esta cidade. A mudança de poder na Ucrânia, com Washington por detrás, simplesmente provocou Moscow em novas ações".

Anteriormente, Waters, numa entrevista com a CNN, disse que o Presidente dos EUA Joe Biden estava cometendo um crime ao alimentar o conflito na Ucrânia.

A 24 de Fevereiro, o Presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial na Ucrânia, em resposta a um pedido de ajuda dos líderes das repúblicas de Donbass. Depois disso, os EUA, a UE, o Reino Unido, bem como uma série de outros Estados, impuseram sanções severas contra a Rússia e reforçaram o fornecimento de armas às autoridades ucranianas.

