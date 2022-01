“Vamos com coragem em 2022”, comenta Paulo Betti em foto de Guta Stresser com Lula

Apoie o 247

247 - Nos últimos dias, diversos artistas têm declarado apoio a Lula, que concorre às eleições deste ano. A atriz Guta Stresser postou uma foto com o petista e escreveu: “É #tbt para trazer alegria e prosperidade, saúde e sorte, e a gente feliz de novo com Lula 2022″. Em apoio, o Paulo Betti comentou: "Vamos com coragem em 2022".

Eles não são os únicos representantes da classe artística animados com a candidatura de Lula. A cantora Pocah, a atriz Leandra Leal, o cantor João Gordo, a atriz Maria Ribeiro, a cantora Duda Beat e o cantor Marcelo D2 também declararam que estão com Lula em 2022.





