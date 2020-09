Vanusa é internada com problemas respiratórios

A cantora sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar contra depressão edit

247 - Por conta de problemas respiratórios, a cantona Vanuza foi internada nesta quarta-feira (9) em um hospital em Santos (SP) por conta de problemas respiratórios.

Seu filho, Rafael Vanucci, usou suas redes sociais para explicar o estado de saúde da mãe. “Minha mãe, Vanusa, foi hospitalizada com problemas respiratórios e retenção de líquidos por conta de não conseguir ir ao banheiro. O estado de saúde dela é estável e tranquilo, porém, ela continuará hospitalizada por conta de ter que tomar antibióticos por via subcutânea (acho que o termo é esse) e não conseguir tomar por via oral”, escreveu, aproveitando para agradecer as mensagens de carinho do público.

Segundo o jornal Estado de S.Paulo, a cantora sofre há alguns anos com um quadro de saúde degenerativo em decorrência do mal de Alzheimer. Em 2018, ela foi internada em uma clínica de reabilitação para tratar contra depressão.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.