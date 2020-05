Veja onde assistir e como será a live com show de Zizi e Luiza Possi

Mãe e filha se apresentam neste domingo (10/5), às 17h, nas contas oficiais do YouTube e Instagram de ambas edit

Juliana Barbosa, Metrópoles - Neste domingo (10/5), o Carrefour patrocinará a live de Zizi e Luiza Possi , em homenagem às mães do Brasil. O show de mãe e filha será transmitido no canal oficial do Youtube e Instagram das artistas e redes sociais da empresa, às 17h.

Durante a transmissão, os telespectadores poderão fazer doações via QR Code, que serão convertidas em cestas básicas para serem entregues a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, nesse momento de pandemia do coronavírus. Para aumentar o número de famílias atendidas, o Grupo Carrefour Brasil vai dobrar o valor arrecado durante a live.

Leia mais no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.