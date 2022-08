Veja os filmes brasileiros pré-selecionados para indicação ao Oscar

As produções concorrem a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 95ª edição da premiação anual. edit

247 - Os seis filmes brasileiros pré-selecionados para concorrer ao Oscar 2023 foram anunciados na manhã desta terça-feira (30), pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. As produções concorrem a uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional na 95ª edição da premiação anual. As informações são do portal Metrópoles.

Confira os títulos selecionados:

A MÃE, de Cristiano Burlan

A VIAGEM DE PEDRO, de Laís Bodanzky

CARVÃO, de Carolina Markowicz

MARTE UM, de Gabriel Martins

PACIFICADO, de Paxton Winters

PALOMA, de Marcelo Gomes

