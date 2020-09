“Verdinha”: Cantora Ludmilla vai ao STF contra deputado bolsonarista que a acusou de apologia ao tráfico

A cantora Ludmilla ingressou com uma queixa-crime no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o deputado Geraldo Junio Amaral (PSL-MG) em função de um tuíte que o parlamentar publicou acusando-a de fazer apologia ao tráfico de drogas com a música "Verdinha" edit

A reportagem do jornal O Globo destaca que “A defesa de Ludmilla pede que Geraldo Junio seja condenado por calúnia, injúria e difamação. A cantora pede ainda indenização por danos morais. Esse não é o primeiro episódio da briga entre Ludmilla e Geraldo Junio. Em dezembro, quando publicou criticas à cantora, o deputado acionou o Ministério Público Federal (MPF) para que a música fosse retirada do ar. O MPF arquivou a representação.”

A matéria ainda lembra que “após o lançamento do single, o deputado federal criticou a música "Verdinha" no Twitter: ‘muitas vagas nos hospitais são ocupadas por viciados e por vítimas da violência gerada pelo tráfico. Milhões de famílias destruídas por causa das drogas e você incentivando essa desgraça. Esse lixo de música não é só mais um crime, mas uma ferramenta de tragédias no país… Se dependesse só de mim, legalizaria a rinha de maconheiro’, escreveu em dezembro de 2019.”