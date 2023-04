(Vídeo) Cantor Fernando Zor explica ausência da internet e diz que precisou ser internado

Apoie o 247

247 - O cantor Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, disse nesta quarta-feira (5) que está ausente da internet porque teve crise de ansiedade durante uma viagem ao Canadá.

"Fiquei alguns dias afastado das redes sociais me recuperando de um episódio pelo qual passei, decorrente de um uso indevido e excessivo de um remédio de dormir, o Zolpidem, com bebida alcóolica. Resumo: combinação caótica. Tive uma crise de ansiedade terrível que me impediu de seguir viagem", afirmou no Instagram.

"Eu simplesmente não consegui nem ir pra frente e nem pra trás e isso me machucou muito fisicamente. Minha família foi me buscar e me trouxe para o Brasil e eu decidi imediatamente procurar ajuda médica. Fiquei 6 dias no hospital fazendo um 'detox' para me livrar da dependência química do remédio. Aproveitei para fazer um checkup completo e esta tudo bem comigo, minha saúde esta ótima. Agora, é seguir o tratamento que iniciei no hospital com o psiquiatra e aproveitar o restante das férias, que já já os shows estão de volta!".

