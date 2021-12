Vocalista da banda Sonic Youth declara apoio a Lula

Thurston Moore, fundador da banda, é considerado uma das figuras mais importantes do rock estadunidense entre as décadas de 1980 e 2000 edit

Revista Fórum - Após a recente tour do ex-presidente Lula pela Europa, onde foi recebido pela Cavalaria presidencial na França, e pelos mandatários da Alemanha Olaf Scholz e da Espanha, Pedro Sánchez, ficou evidente o peso que a figura do ex-presidente tem em vários cantos do mundo.

Mas, nesta sexta-feira (24) o ex-presidente Lula recebeu o apoio de alguém que possui, nas artes, uma importância semelhante ao do ex-presidente na política.

Trata-se do vocalista, guitarrista e um dos fundadores do Sonic Youth, Thurston Moore.

