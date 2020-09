Vocalista de The Toots and The Maytals morre aos 77 anos na Jamaica

O músico de reggae jamaicano Toots Hibbert morreu aos 77 anos na Jamaica na sexta-feira, 11. Ele era vocalista da banda de reggae The Toots and the Maytals edit

“É com o coração pesado que anunciamos a morte de Frederick Nathaniel ‘Toots’ Hibbert. Ele morreu em paz nesta noite e estava cercado por sua família no Hospital Universitário de West Indies em Kingston na Jamaica”, anunciou a banda em postagem no Instagram.

