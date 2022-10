Votar contra Bolsonaro é votar contra a pedofilia, diz Xuxa: "obrigação"

"Eu fiz um filme e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que 'pinta um clima' com uma adolescente e é chamado de quê?", questionou edit

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel repercutiu no Instagram a fala de Jair Bolsonaro (PL) sobre ter 'pintado um clima' com uma menina de 14 durante uma visita a uma comunidade na região periférica do Distrito Federal.

Ela afirmou ser "obrigação" votar contra Bolsonaro em 30 de outubro. Ela já declarou voto no ex-presidente Lula (PT).

"Eu fiz um filme, ou seja ficção e sou chamada de pedófila pelos bolsominions. E esse senhor diz que 'pinta um clima' com uma adolescente de 13/14 anos (isso não é filme tá?) e é chamado de quê?Pelo amor de Deus, vocês que querem votar nulo ou em branco ou mesmo não votar, votem para tirar esse senhor. A nossa arma contra ele é o nosso voto. Você sendo contra o PT ou não, você tem a obrigação de fazer a sua parte dizendo não para homofobia, racismo, preconceito, uso e abuso do nome de Deus, e contra a pedofilia", escreveu Xuxa.

