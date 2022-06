"Votem certo, e votar certo é votar em qualquer um, menos no Bolsonaro", diz Tabet

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - O roteirista, ator, comediante e empresário Antonio Tabet, em uma longa entrevista ao Podpah, um dos maiores podcasts do Brasil na atualidade, falou sobre sua carreira, sobre futebol e sobre seu empreendimento de mais sucesso, o Porta dos Fundos.

Ao final da entrevista, concedida na quinta-feira (23), quando provocado a deixar um recado para a audiência, Tabet protestou contra Jair Bolsonaro (PL), de quem é crítico assíduo nas redes sociais, principalmente no Twitter.

"Votem certo, pelo amor de Deus. Só isso. Vota certo. Votar certo é votar em qualquer um, menos no Bolsonaro. Obrigado", afirmou o comediante.

Em maio, durante participação o Papo de Segunda, do canal GNT, Tabet afirmou que votará no ex-presidente Lula (PT) pela primeira vez na vida em caso de um segundo turno contra Bolsonaro. "Eu tenho minha opção no 1º turno, não é Bolsonaro e não é o PT. Eu vou me dar o direito de escolher o candidato que eu acho que é o melhor no 1º turno, mas se o 2º turno for entre Bolsonaro e Lula, eu não só vou votar no PT pela primeira vez na minha vida, como vou digitar 13 e 'confirma' com a língua. Se fosse Bolsonaro e Lúcifer, era 666 e 'confirma'", brincou.

