Websérie em 10 episódios retrata culturas tradicionais ao longo de décadas

Rede Brasil Atual - Estreia nesta terça-feira (17) a websérie do projeto Acervo Maracá – 10 Pedras, registros feitos desde 1999 de culturas tradicionais do país. O primeiro de 10 vídeos da série 10 Pedras é o curta-metragem Tenda São José, dirigido por Luiza Fernandes, desde 2016 no campo do audiovisual. A história é contada pela visão de Mãe Gildete, Mestra Luizinha e Manoel Batazeiro – são os chamados guardiões dos ritos do Terecô. A religião afro-brasileira, centenária, tem origem no interior do Maranhão, também chamada Umbanda ou Tambor da Mata, na região da bacia do rio Itapecuru.

À frente do projeto está a musicista e pesquisadora Renata Amaral, que há décadas se dedica à pesquisa no campo da cultura popular. “As entrevistas e depoimentos apresentados nos vídeos mostram a força criativa e o fazer artístico presente nas comunidades”, afirma. “São melodias, movimentos e ritmos matrizes da nossa cultura urbana, muitas vezes criados em meio a um contexto de conflito e exclusão social”, acrescenta Renata, que em 2016 lançou o documentário Pedra da Memória.

Guarani e orixá

Um episódio inédito será lançado sempre às terças-feiras:

Na próxima (24), o vídeo a ser exibido é Avá Djejokó, O Guardião dos Nomes. Uma liderança Guarani, morto em 2011. É dirigido pelo também Guarani Carlos Papá.

Na última terça de janeiro (31), a série exibe Legba – Senhor dos caminhos, relacionado ao orixá Exu. O vídeo mostra uma cerimônia Vodun, “da Coletividade Kpengla, em Abomey, região do antigo reino do Dahomé, no Benin, África Ocidental”. A direção é do músico paulistano Kiko Dinucci (bandas Metá Metá e Passo Torto) e da produtora Beatriz Dantas.

Os episódios podem ser vistos no seguinte endereço: https://www.youtube.com/@AcervoMaraca. O projeto sobre o Acervo Maracá foi selecionado no Programa Rumos, realizado pelo Itaú Cultural desde 1997.

Diálogos musicais

Renata conta que conheceu a Tenda São José em 1999, durante o projeto Universidade Solidária. Estava com o grupo A Barca, formado no final dos anos 1990 em São Paulo. “São centenas de doutrinas gravadas lá e dezenas delas já formaram o repertório de diálogos musicais com meus grupos A Barca e Ponto br, além de serem material constante para aulas e práticas em grupo”, lembra a musicista. Com isso, foram aproximadamente 15 viagens à região entre 1999 e 2003 – ela produziu o CD Tenda de São José (2016), que também ficará disponível a partir de hoje.

Assim, nessa caminhada, Renata registrou festas e celebrações de mais de 100 comunidades, em 56 municípios de 15 estados, conquistando prêmios internacionais. “É um amplo painel da cultura tradicional brasileira hoje, mostrando uma cultura popular exuberante e vigorosa, onde o talento dos artistas e a vitalidade destas tradições revelam diversidade e identidade em um Brasil contemporâneo.”

