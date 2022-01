Xanddy, vocalista do Harmonia do Samba, responde seguidor sobre imunização: 'a gente não pode ir contra a ciência '

Apoie o 247

247 - O vocalista da banda de pagode baiano Harmonia do Samba, Xanddy, respondeu a um seguidor que questionou a confiança do artista na vacina contra Covid-19, neste sábado (1º) após o cantor testar positivo para a doença na última quarta-feira (29). O artista contraiu a doença depois de tomar as três doses de imunização, informou o G1.

A pergunta surgiu a partir de uma rede social. O seguidor, que não teve o nome divulgado, questionou o cantor e recebeu uma resposta direta.

"Essa aqui é bacana responder: ‘Você toma três doses, adoece e ainda confia na vacina?’. Sim, porque a vacina não quer dizer que você não vai pegar a Covid, mas que ela vai diminuir bastante o risco de agravar a situação da doença. Vocês precisam abrir a cabeça, gente", argumentou Xanddy.

Xanddy ainda falou sobre fé e ciência. "Prestem atenção: a gente tem Deus, que a gente confia e esse é incontestável. E a gente tem a Ciência. A gente não pode ir contra a Ciência mundial".

