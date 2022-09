Xi Jinping escreve prefácio para coletânea de literatura sobre revitalização da nação chinesa

Xi enfatizou a necessidade de aprender com as lições da história, refletir sobre o passado, olhar para o futuro e avançar na jornada pelo rejuvenescimento nacional edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, escreveu o prefácio "Avançar com determinação na jornada pela revitalização da nação", para uma coletânea de obras de literatura da Biblioteca de Revitalização, que será publicada em breve.

No prefácio, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, enfatizou a necessidade de aprender com as lições da história, refletir sobre o passado, olhar para o futuro e avançar na jornada para o rejuvenescimento nacional.

