Xuxa declara apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel declarou seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) em suas redes sociais. No vídeo publicado no Instagram, Xuxa faz o “L” de Lula confirmando seu voto nas urnas.

A apresentadora também critica o sinal da “arminha”, normalmente feito pelos apoiadores de Jair Bolsonaro.

No domingo (25) o ator e humorista Fábio Porchat e o influenciador Felipe Neto declararam apoio a Lula durante evento do ex-presidente com artistas e influenciadores digitais realizado em um hotel no Rio de Janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.