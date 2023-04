Zé Felipe recebe avião de presente de aniversário de Virginia

Apoie o 247

247 - O cantor de sertanejo Zé Felipe ganhou um avião de presente de aniversário da sua esposa, a empresária e influencer Virginia Fonseca. O sertanejo comemora 25 anos na sexta-feira (21).

Em um post nas redes sociais, ele agradeceu o presente dado pela esposa. “Ganhei um avião da minha gata! Agora dá para levar a família toda. Te amo demais meu amor, esse avião é nosso! Obrigado por tudo que você é. Eu te amo e tô com você para tudo ❤️🙏🏼⚡️”, escreveu Zé.

Na web, Virginia comentou: "E já está entregue o presente do meu gato! Ele merece muito".

O avião tem adesivos da família inteira, junto com as escritas: "Florzinha, mamãe, papai e Mali", uma referência às filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.





