Zeca Pagodinho e Alcione lamentam morte de Nelson Sargento por Covid-19

247 - Zeca Pagodinho, Alcione e outros músicos, como Moacyr Luz, lamentaram a morte do sambista Nelson Sargento, que foi vítima da Covid-19, nesta quinta-feira, 27, aos 96 anos.

O sambista foi diagnosticado com a doença na última sexta-feira, 21, quando foi internado no Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ele é autor de vários sucessos como 'Agoniza, mas não morre'.





A morte de Sargento pelo novo coronavírus era inesperada, uma vez que ele já havia recebido duas doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan.

Segundo estudo do Vebra Covid-19, a eficácia da vacina chinesa é menor entre pessoas com mais de 70 anos. Entre as pessoas que têm mais de 80 anos, a eficácia é 28% depois da aplicação da segunda dose, segundo o estudo.

