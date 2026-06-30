Aos 105 anos, Partido Comunista da China incorpora uma missão de resiliência, inovação e liderança

247 - Ao celebrar seu 105º aniversário, o Partido Comunista da China (PCCh) apresenta uma trajetória marcada por resiliência, inovação e forte liderança. Mantendo-se fiel à sua aspiração fundadora, o PCCh conduziu uma das mais abrangentes transformações de modernização da história da humanidade. O editorial foi publicado no Diário do Povo.

Em um contexto de um país enfraquecido, que sofreu humilhações estrangeiras, pobreza e sucessivas tentativas fracassadas de salvar a nação, o PCCh foi fundado em 1921 com a missão de buscar a felicidade do povo chinês e a revitalização da nação chinesa. O partido uniu e liderou os chineses de todas as etnias em uma luta incansável pela independência nacional e pela libertação do povo. Nas décadas seguintes, o PCCh continuou a conduzir a China rumo à prosperidade, ao fortalecimento nacional e à melhoria das condições de vida da população.

Sob a liderança do PCCh, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo, alcançou avanços significativos em ciência e tecnologia, elevou de forma expressiva o padrão de vida da população e passou a desempenhar um papel importante como fator de estabilidade e previsibilidade em um mundo marcado por turbulências. Como o maior país em desenvolvimento do planeta, a China avança em todas as frentes para alcançar, até 2035, a modernização socialista em sua essência.

O que torna o PCCh capaz de conduzir o país a resultados sustentados de desenvolvimento? A resposta está em suas características centrais: missão voltada para o povo, capacidade de organização, mobilização e execução, habilidade de aprendizado e inovação, abertura e vitalidade, além do compromisso com a autorreforma. Em conjunto, essas qualidades ajudam a explicar a lógica por trás da ascensão da China.

Ao contrário de partidos que representam principalmente grupos ou interesses específicos, o PCCh sempre colocou o povo em primeiro lugar, respondeu às suas demandas e necessidades e trabalhou para melhorar seu bem-estar. Esses profundos e inseparáveis laços com a população constituem uma fonte inesgotável de força para o partido. Como organização política voltada ao serviço público, o PCCh toma decisões e formula políticas com base nos interesses fundamentais da população.

Após décadas de esforços contínuos, especialmente oito anos de combate direcionado à pobreza, a China alcançou o feito histórico de erradicar a pobreza absoluta e construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos. O bem-estar da população também se reflete na criação dos maiores sistemas de educação, seguridade social e saúde do mundo. Graças aos notáveis avanços em infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, moradores das áreas urbanas e rurais desfrutam hoje de uma vida muito mais conveniente.

Diferentemente dos sistemas políticos ocidentais, frequentemente marcados por impasses partidários e pela busca de ganhos eleitorais, o PCCh mantém uma visão de longo prazo e leva seus planos até a conclusão. Os planos quinquenais, que orientam o desenvolvimento nacional desde 1953, são um exemplo dessa consistência estratégica — um dos principais fatores do rápido desenvolvimento chinês e um contraste com a volatilidade de políticas frequentemente observada nas democracias ocidentais.

A força do PCCh reside em sua estrutura institucional, composta pela liderança centralizada e unificada do Comitê Central do Partido, seus comitês locais, mais de 5,43 milhões de organizações de base e mais de 101 milhões de membros em todo o país. Esse sistema confere ao partido uma notável capacidade de mobilizar e unir os 1,4 bilhão de chineses em torno de objetivos comuns. Também garante um mecanismo eficaz para formar quadros altamente qualificados por meio da experiência adquirida em níveis locais e de base, fortalecendo a continuidade da missão do partido.

O PCCh é uma organização dinâmica, que se adapta constantemente às mudanças do seu tempo. Não está preso a dogmas rígidos, mas desenvolveu-se como um partido voltado ao aprendizado e à inovação, integrando os princípios fundamentais do marxismo às realidades específicas da China e à sua rica cultura tradicional. Suas teorias políticas científicas permitem compreender as grandes tendências do desenvolvimento humano e permanecer na vanguarda de seu tempo. A estratégia orientada pela inovação acelerou a modernização industrial do país e criou novos motores para o desenvolvimento de alta qualidade da economia chinesa.

Assim como é preciso um bom ferreiro para produzir um aço de qualidade, a capacidade de liderança do PCCh está diretamente ligada ao seu contínuo processo de autorreforma. O partido reconhece claramente os riscos que enfrenta, como o distanciamento da população e a corrupção. Adotando uma política de tolerância zero, o PCCh promove uma governança interna rigorosa. Somente em 2025, os órgãos disciplinares abriram investigações contra 181 autoridades registradas e supervisionadas pelo Comitê Central do partido. Em todo o país, 983 mil pessoas envolvidas em casos de corrupção receberam sanções disciplinares ou administrativas. Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, realizado no fim de 2012, o partido promove sucessivas campanhas de estudo e educação para preservar seu caráter avançado e sua integridade.

O PCCh mantém uma postura aberta e uma visão global, tornando o desenvolvimento da China cada vez mais integrado ao restante do mundo. O partido defende a construção de uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. Em uma era marcada por tensões geopolíticas e desafios globais, a China afirma seguir o verdadeiro multilateralismo e o caminho do desenvolvimento pacífico. Por meio de suas iniciativas globais voltadas ao desenvolvimento, à segurança, à civilização e à governança, o PCCh afirma ter contribuído significativamente para a paz, a estabilidade e a prosperidade mundiais.

O 105º aniversário do PCCh coincide com os 90 anos da vitória da Longa Marcha do Exército Vermelho liderado pelo partido. O espírito demonstrado naquela histórica campanha militar — marcado pela convicção de que uma causa justa sempre prevalece, pela coragem diante das dificuldades, pela busca da verdade a partir dos fatos e pela confiança permanente no povo — continuará impulsionando o PCCh a seguir em frente e enfrentar quaisquer desafios.

Com um claro senso de missão, forte capacidade de execução e compromisso com o desenvolvimento compartilhado, o PCCh afirma estar plenamente preparado para conduzir a China a novas conquistas na Longa Marcha dos tempos atuais: promover, em todas as frentes, a grande revitalização da nação chinesa por meio do caminho chinês para a modernização e trabalhar, juntamente com o restante do mundo, por um futuro melhor.