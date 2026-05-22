Experiência de desenvolvimento urbano da China oferece lições valiosas para países do Sul Global, diz chefe da ONU-Habitat

247 - À medida que países ao redor do mundo buscam soluções para desafios urbanos cada vez mais complexos, a experiência da China em urbanização verde, inclusiva e inteligente oferece lições valiosas para outros países, especialmente os do Sul Global, afirmou Anaclaudia Rossbach, diretora executiva do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

Rossbach fez as declarações na terça-feira durante um evento de networking da 13ª Sessão do Fórum Urbano Mundial (WUF 13), com o tema “Habitação de Qualidade e Segura para um Futuro Urbano Sustentável”. Durante o evento, de acordo com o Diário do Povo, o lado chinês apresentou os principais conteúdos do Relatório Nacional sobre a Implementação da Nova Agenda Urbana na China e compartilhou a experiência política e os avanços práticos do país no desenvolvimento urbano sustentável.

Em seu discurso, Rossbach afirmou que a China tem sido uma parceira-chave da ONU-Habitat e uma importante contribuinte para o avanço da nova agenda urbana e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), observando que o relatório chinês reflete conquistas importantes, especialmente na regeneração urbana e na inovação de cidades inteligentes por meio de uma abordagem centrada nas pessoas para o desenvolvimento urbano.

“Durante minha primeira missão à China como diretora executiva da ONU-Habitat, em outubro de 2024, visitei Pequim, Xangai e Weihai. Fiquei impressionada com o quão verdes são as cidades, e também azuis, desde soluções baseadas na natureza até o uso crescente de energia renovável”, disse ela. “As cidades também estão integrando cada vez mais a inovação digital à governança urbana e melhorando os padrões de vida.”

Foi anunciado oficialmente no evento que, neste ano, a celebração global do Dia Mundial das Cidades 2026 será realizada em outubro em Fuzhou, na província de Fujian; a celebração global do Dia Mundial da Limpeza 2026 ocorrerá em setembro em Shaoxing, na província de Zhejiang; e a Conferência Global das Cidades ODS 2026 será realizada em outubro em Xangai.

Rossbach afirmou que as plataformas globais da ONU-Habitat, como o Dia Mundial das Cidades e o Dia Mundial da Limpeza, são plataformas globais fundamentais para promover intercâmbios, aprendizado e cooperação internacional entre cidades.

Ela destacou que o Prêmio Global para o Desenvolvimento Sustentável nas Cidades (Prêmio Xangai) trouxe nova vitalidade à plataforma do Dia Mundial das Cidades ao reconhecer esforços locais no avanço dos ODS, apresentar soluções inovadoras e facilitar a troca de conhecimentos.