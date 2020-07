1,3 milhão de empresas fecharam as portas de vez na 1ª quinzena de junho devido à pandemia, diz IBGE

247 - Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que 1,3 milhão de empresas haviam encerrado suas atividades de forma temporária ou definitiva na primeira quinzena de junho devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o levantamento “Pulso Empresa”, que mede o impacto da Covid-19 nas empresas, 716 mil empresas fecharam as portas definitivamente, sendo 715,1 mil (99,8%) de pequeno porte.

A pesquisa também revelou que apenas 13% das empresas conseguiu o auxílio anunciado pelo governo federal para o pagamento de salários. As demissões alcançaram um terço das empresas brasileiras, sustenta o levantamento.

Entre as empresas que encerraram as atividades de forma definitiva ou não, 40% afirmaram que a decisão foi tomada principalmente em função da pandemia. Segundo o IBGE, o impacto da pandemia chegou a 40,9% entre as empresas do comércio, 39,4% dos serviços, 37% da construção e 35,1% da indústria.

