14,6 milhões de famílias começam a recebel Auxílio Brasil a partir de 17 de novembro

Valor do benefício com o reajuste deve ser de pouco mais de R$ 200. O benefício prometido por Jair Bolsonaro de R$ 400 deve sair em dezembro, se PEC dos Precatórios for aprovada

247 - As 14,6 milhões de famílias do programa Bolsa Família receberão o novo benefício a partir de 17 de novembro. O benefício será pago com uma correção do valor médio de cerca de 20% para repor parte da inflação acumulada, desde 2018.

O percentual de reajuste pode elevar o benefício a R$ 226,80.

O programa ainda depende da aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, que trata dos pagamentos das decisões finais da Justiça contra a União. A proposta do governo é elevar o benefício para no mínimo R$ 400, a partir de dezembro.

A medida permitirá também elevar o número de famílias beneficiadas para 17 milhões. A ideia do Ministério é pagar um valor complementar para quem não recebeu esse piso, retroativo a novembro.

