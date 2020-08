2,9 milhões de trabalhadores deixaram os sindicatos após a reforma trabalhista, diz IBGE

247 - A reforma trabalhista implantada após o golpe parlamentar de 2016 levou a uma queda de 21,7% no número de trabalhadores filiados aos sindicatos. O índice corresponde a cerca de 2,9 milhões de pessoas que, nos últimos três anos, cancelaram a adesão sindical, diz o Instituto Brasileiro de Geografa e Estatística (IBGE) .

Segundo reportagem do G1, em 2018, um ano após a reforma trabalhista ter sido aprovada, 1,5 milhão de trabalhadores deixaram os sindicatos. Em 2017, quando a reforma foi aprovada, o número de pessoas filiadas aos sindicatos havia encolhido em 423 mil.

No ano passado, ainda conforme o IBGE, outros 951 mil trabalhadores deixaram os sindicatos em todo o país. A taxa de sindicalização ficou em 11,2%. Entre os anos de 2018 e 2019, todas as regiões do Brasil registraram queda no número de profissionais sindicalizados.

