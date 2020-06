43% dos brasileiros acreditam que recuperação da economia só virá 2 anos após fim da pandemia, diz pesquisa

247 - Pesquisa elaboradora pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) aponta que 43% dos brasileiros, quatro em cada dez, avaliam que a recuperação da economia nacional só deverá acontecer dois anos após o fim da pandemia do novo coronavírus. Ainda conforme o levantamento, 49% avaliam que poderão recuperar a sua capacidade financeira pessoal ou familiar em até um ano após o fim da crise sanitária.

Segundo a pesquisa, as pessoas deverão ficar mais cautelosas em relação a obtenção de financiamentos bancários após a pandemia. O levantamento aponta que 84% dos entrevistados não devem pedir empréstimos para a compra de carros ou motos, 83% não devem solicitar financiamento para a compra de casa ou apartamento e 82% dizem que não querem recorrer a este expediente para a compra de materiais de construção.

A pesquisa da Febraban ouviu mil pessoas com idades entre 18 e mais de 60 anos em todas as regiões do país. O levantamento, feito entre os dias 1 e 3 de junho, possui margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95,5%.

