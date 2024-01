63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população, diz relatório da Oxfam

Apoie o 247

247 - Cerca de 63% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população, indica relatório da Oxfam, que discute a relação das desigualdades e o poder corporativo global. O levantamento também aponta que os 50% mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país. As informações são da CNN Brasil.

O relatório será divulgado nesta segunda-feira (15), durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos. A ministra Marina Silva irá representar o governo no encontro, que ocorrerá na Suíça, de 15 a 17 de janeiro.

