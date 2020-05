78% das empresas não tiveram acesso à ajuda emergencial do governo, aponta pesquisa

247 - Cerca de 78% das empresas do País não tiveram acesso à ajuda emergencial do governo, de acordo com pesquisa feita pela consultoria Quist Investimentos que ouviu a sondagem de 100 empresas com faturamento entre R$ 30 milhões e R$ 300 milhões. Entre os que tiveram acesso, 17,5% denunciaram falta de informação e orientação para conseguirem o recurso.

O presidente da Quist, Douglas Duek, ainda disse que “o dinheiro está empoçado porque o banco está com medo do que vai ocorrer. Há muita incerteza”. Ele também afirmou que aqueles que representam mais risco não terão acesso a dinheiro novo. “Nesse cenário, quem estava mal vai entrar em colapso. Quem estava bem vai ficar ruim”, complementou.

