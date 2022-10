A 12 dias da eleição, uso do FGTS futuro em financiamento de imóveis é aprovado

Apoie o 247

247 - O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira (18) proposta do governo de Jair Bolsonaro para autoriza o uso de recursos futuros do fundo como garantia em financiamentos de imóveis.

Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4,4 mil poderão recorrer ao mecanismo, que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de consignado do FGTS. Em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular.

É mais uma medida com potencial de benefício eleitoral que o governo de Jair Bolsonaro lança faltando 12 para o segundo das eleições.

Outra medida é a liberação de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Em apenas três dias de operação do Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal já liberou R$ 1,8 bilhão em empréstimos para 700 mil beneficiários, incluindo Auxílio Brasil e BPC.

