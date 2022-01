A despeito dos ataques do governo Bolsonaro, Brasil exporta para a China o triplo do que vende aos EUA

Apoie o 247

247 - A despeito da subserviência do governo Jair Bolsonaro aos interesses dos Estados Unidos e dos frequentes ataques à China, o país asiático continua sendo o maior parceiro comercial do Brasil e foi o principal responsável pelo saldo positivo da balança comercial em 2021. De acordo com dados do Ministério da Economia, 32% dos US$ 280 bilhões exportados ao longo do ano passado tiveram a China como destino. O volume é praticamente o triplo do que foi comercializado junto aos Estados Unidos (-US$ 8,3 bilhões).

As trocas comerciais com o país asiático responderam por 67,9% do superávit acumulado. O resultado geral foi fortemente impulsionado pelo crescimento dos preços das commodities e pela alta do dólar.Ao todo, o Brasil registrou US$ 280,394 bilhões em exportações, 34% acima de 2020, e US$ 219,386 bilhões em importações, o que gerou um saldo positivo da ordem US$ 61,008 bilhões. Em 2020, o superávit foi de US$ 50,393 bilhões.

