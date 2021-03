A investidores, corretora critica "comportamento irresponsável" de Bolsonaro e confirma "humilhação" de Guedes

Segundo a corretora Planner, Bolsonaro “em um momento de recrudescimento da pandemia com crescente número de casos e mortes, age para além de seu negacionismo e omissão" edit

247 - Em carta enviada a investidores, a corretora Planner, que administra uma carteira de mais de R$ 20 bilhões, criticou o governo Jair Bolsonaro pela gestão "irresponsável" diante da pandemia de Covid-19.

O material faz parte do relatório mensal de análise macroeconômica da gestora do grupo, a Planner Redwood.

O texto também confirma o que há muito se percebe quando se olha para Brasília. O ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu prestígio no governo e, segundo a corretora, está "desmoralizado" e "humilhado". “Em um momento de recrudescimento da pandemia com crescente número de casos e mortes, age para além de seu negacionismo e omissão, sai a campo promovendo aglomerações, menosprezando o uso de máscaras, e desmoralizando certas vacinas. O comportamento irresponsável e belicoso não se circunscreve a crise sanitária, não. A desmoralização e a humilhação alcançam, também, quem foi um dia seu principal Ministro: Paulo Guedes".

“Em uma saraivada de desmandos e arroubos, em conduta típica de arrasa-quarteirão, destronou o Presidente da Petrobras em um episódio tão organizado e delicado como um macaco em uma sala de cristais. Não foi um caso isolado, e também não foi só mais um desatino do Comandante-em-Chefe. Foi claramente um ponto de inflexão, quando se deixou desavergonhadamente para trás qualquer resquício do que um dia seus eleitores imaginaram poderia ser um governo com agenda econômica liberal", diz ainda o texto.

