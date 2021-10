A partir de 2035, só poderão ser vendidos carros elétricos no Chile

Governo chileno acaba de anunciar a proposta de zerar a emissão de carbono nos meios de transporte do país edit

Apoie o 247

Clube de Economia

TrendsBR - O governo do Chile anunciou nesta segunda (18/10) um projeto chamado Estratégia Nacional de Eletromobilidade, que prevê a venda exclusiva de veículos elétricos a partir de 2035, informa o site chileno BioBioChile.

A expectativa é que em 2035 100% das vendas de automóveis leves e médios tenham zero emissões de carbono, assim como veículos de transporte público (ônibus, táxis e coletivos) e grandes máquinas, segundo o site.

“Tudo isso beneficiará diretamente a qualidade de vida dos chilenos. A missão é continuar avançando na consolidação do Chile como um país de energia limpa”, afirma Juan Carlos Jobet, ministro de Energia do Chile, citado pelo BioBioChile.

PUBLICIDADE

O governo chileno revela que mais de um terço do consumo de energia pertence à atividade do setor de transportes, dos quais mais de 99% corresponde ao uso de derivados do petróleo.

Para Francisco López, subsecretário do ministério, citado pelo site chileno, são metas ambiciosas para a indústria e para o país. “Mas temos a certeza de que podem ser cumpridas, pois o mundo público e privado trabalharão de forma coordenada”, comenta Lópe

PUBLICIDADE

De acordo com o BioBIoChile, a estimativa é que em 2035: 100% das vendas de veículos leves e médios, de transporte público (ônibus, táxis e coletivos) e de grandes máquinas (como caminhões de mineração) tenham emissão zero de carbono.

Em 2040, 100% das vendas de pequenas máquinas, as de construção e agrícolas, terão emissões zero. E para 2045, 100% das vendas de veículos de transporte de carga e ônibus intermunicipais terão emissões zero.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: