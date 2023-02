'A questão não é se Campos Neto tem boas maneiras ou não, mas sua política destrutiva', diz Breno Altman

Para o jornalista, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, "posa de bom moço", mas não pretende recuar da atual política monetária. "Há inimigos do povo que são cordiais", disse edit

247 - O jornalista Breno Altman ressaltou, durante participação no Bom dia 247 desta terça-feira (14), que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, “não vai recuar um passo da política monetária que está aplicando” e deverá manter a taxa básica de juros no patamar de 1375% ao ano.

“Ele tenta posar de bom moço para arregimentar mais apoios e continuar o que está fazendo. Ele não vai recuar um passo. Ele não vai aparecer em uma entrevista como presidente do Banco Central passando recibo do papel político que cumpre. Ele foi lá, manso nas suas intervenções, disse que quer a maior harmonia possível com o governo, que entende a preocupação do Lula com as políticas sociais. Agora, não recua um passo da política monetária que está aplicando. Essa é a essência do problema, não é se o Roberto Campos Neto tem boas maneiras ou não”, disse Altman, repercutindo a entrevista concedida pelo presidente do BC ao programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira (13).

O jornalista lembrou do avô de Campos Neto, Roberto Campos, que também parecia cordial, mas que nos bastidores destruía a economia brasileira. “O avô dele - a quem eu tive oportunidade de conhecer - também tinha boas maneiras. ‘Bobby Fields’, o velho Roberto Campos da ditadura militar, que fez com Otávio Bulhões a dupla mais recessiva da história do país, que eliminou direitos, que era a grande campeã do monetarismo como escola econômica, aquela que precede e formula parte do que a gente veio a conhecer como neoliberalismo. Roberto Campos, avô do Roberto Campos Neto, também tinha boas maneiras. Não necessariamente os piores inimigos do povo são mal-educados igual o Bolsonaro. Há inimigos do povo que são cordiais, cultos, gentis”, completou.

Ainda segundo Altman, Campos Neto tentou fazer chantagem ao sinalizar que poderá revisar a política monetária desde que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adote uma “política fiscal restritiva”, baseada no corte de gastos e investimentos. “Ele [Roberto Campos Neto] defendeu a continuidade da política monetária, sem nenhum tipo de aceno. Aliás, ele faz uma chantagem. No elogio dele à Fazenda [Ministério da Fazenda] há uma chantagem, que é: vocês apliquem uma política fiscal restritiva, apliquem as fórmulas da austeridade fiscal, cortem gastos, cortem investimentos, privatizem, que aí eu resolvo a política monetária. Ele usa a política monetária como chantagem”, destacou.

