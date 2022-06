Abicom faz alerta para risco de desabastecimento de diesel no Norte e Nordeste

“No Norte e no Nordeste, o somatório do diesel das quatro refinarias não é suficiente para atender à demanda das regiões”, diz o presidente executivo da Abicom, Sergio Araújo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), Sergio Araújo, afirmou que as regiões Norte e Nordeste correm risco de sofrer com o desabastecimento de óleo diesel nos próximos meses.

“As regiões mais sensíveis ao eventual desabastecimento são as mais distantes das refinarias nacionais, ou seja, regiões que dependem de volume importado ou de óleo enviado por outras partes do país", disse Araújo ao UOL. "No Norte e no Nordeste, há poucas refinarias instaladas". completou. Ainda segundo ele, “no Norte e no Nordeste, o somatório do diesel das quatro refinarias não é suficiente para atender à demanda das regiões”.

Apesar do alerta, o presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis ), James Thorp Neto, ressalta que ainda não há desabastecimento de diesel nos Brasil. De acordo com o executivo, "o que existem são casos pontuais de dificuldades de comprar diesel. Ainda não temos desabastecimento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 25 de março, a Petrobrás encaminhou um documento ao Ministério de Minas e Energia (MME) e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) alertando para o risco de um possível desabastecimento do combustível nos próximos meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos fatores de risco para o desabastecimento é a defasagem de quase 3%, entre o valor cobrado pelo diesel no Brasil e o preço internacional, que eleva os custos dos importadores e acaba por dificultar as operações no mercado interno. Por outro lado, um aumento no preço visando reduzir ou equiparar a defasagem resulta em um forte impacto sobre a inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE