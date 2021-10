'Acabou a paciência com fracasso das promessas farialimers', diz ex-ministro da Fazenda

“Diante do fracasso da agenda de política econômica de Temer e Bolsonaro, que nada mais é do que o projeto tucano de um ‘Brasil para poucos’, é natural que a população brasileira e nossa classe política percam a paciência com o discurso financista”, afirma o ex-ministro Nelson Barbosa edit

247 - “O debate macroeconômico brasileiro virou papo de maluco”, escreve o economista e ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa em sua coluna na Folha de S. Paulo. “Estamos completando cinco anos de promessas farialimers de que "era só tirar a Dilma", de que o paraíso estava logo ali, desde que os mais pobres aceitassem um pouco de sacrifício, uma rodada de reformas de redução do papel do Estado na proteção social”, ressalta.

Barbosa observa que desde o golpe de 2016, que tirou a presidente eleita Dilma Rousseff, “houve várias reformas, na Previdência, no mercado de trabalho, nas concessões e no preço de combustível, e ainda assim o Brasil não decolou. O Brasil permaneceu estagnado entre 2017 e 2019 e, depois do choque da Covid, voltará à estagnação em 2022”. “Diante do fracasso da agenda de política econômica de Temer e Bolsonaro, que nada mais é do que o projeto tucano de um ‘Brasil para poucos’, é natural que a população brasileira e nossa classe política percam a paciência com o discurso financista”, completa.

“O problema é que só perder a paciência não resolve. Para sair do buraco em que os tucanos, Temer e Bolsonaro nos meteram é preciso ter nova proposta de política econômica com duração de mais de um ano”, afirma o ex-ministro no texto.

Segundo ele, “o governo Bolsonaro fez certo em furar o teto Temer de gasto em 2022, mas para que isso não tivesse impacto desfavorável no câmbio e na inflação, também é necessário garantir que o gasto adicional será bem aplicado, bem como apresentar nova regra fiscal para 2023 em diante. Como Bolsonaro não fez a segunda e terceira partes, houve reação exagerada dos mercados financeiros à mudança fiscal”

Para Barbosa, “o governo ainda pode resolver a situação com duas medidas. Primeiro, sinalizar claramente qual e onde será o gasto adicional de 2022, pois as estimativas atuais variam de R$ 85 a R$ 135 bilhões, em coisas meritórias como Bolsa Família e duvidosas como emendas de relator. Segundo, mudar permanentemente a regra do teto de gasto, criando novo limite fiscal para a despesa primária, com permissão para crescimento real de gastos essenciais em investimento, saúde e educação, mesmo que seja com emissão de dívida no curto prazo (dois anos), a ser financiado com tributação mais progressiva no médio prazo (quatro a oito anos)”.

“Sei que a proposta acima é pedir demais à atual equipe econômica, mas quem sabe alguém no Congresso resolve intervir no governo e fazer o que é certo, como ocorreu em 2020. Ainda dá tempo de diminuir o estrago”, finaliza.

